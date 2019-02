Torna "Milano per Gaber", la rassegna di eventi dedicati al Signor G che quest'anno, in occasione degli 80 anni dalla nascita di Giorgio Gaber, si presenta con un programma ricco di appuntamenti. Tanti gli ospiti che omaggeranno il cantautore milanese, a partire da Paolo Conte e Cesare Cremonini. Entrambi si esibiranno al Piccolo Teatro Strehler di Milano, che rimane il principale punto di riferimtno per le iniziative in programma. Appuntamento a venerdì 26 aprile ore 19 per Paolo Conte: dialogherà con Massimo Bernardini raccontando, anche partendo da diversi spunti gaberiani, la sua avventura artistica. Mentre sabato 27 aprile ore 15 sarà la volta di Cesare Cremonini che racconterà l'influenza e l'importanza Giorgio Gaber ha avuto nella sua formazione musicale, culturale e artistica.

Tra gli ospiti musicali Paolo Conte, Cesare Cremonini ed Elio

Il 28 aprile invece, sempre al Piccolo Teatro, andrà in scena la prima de Lo Stallo, unico e autentico spettacolo di Teatro-Canzone realizzato dopo la scomparsa di Giorgio Gaber e interamente scritto da Sandro Luporini, l’opera è interpretata da David e Chiara Riondino. Mentre al Piccolo Teatro Studio Melato, sempre domenica 28 aprile ma alle ore 18.30, ci sarà un incontro con Elio protagonista il prossimo autunno de Il Grigio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini diretto da Giorgio Gallione e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Previsto anche un omaggio a Gaber e Guccini

All'auditorium di Palazzo Pirelli intitolato a Giorgio Gaber, giovedì 9 maggio ore 20.30, la Fondazione Gaber, promotrice dell'evento, presenta "Gaber e Guccini: onestà e coraggio". Un omaggio a due amici che tanto hanno in comune, attraverso le testimonianze di Teresa Guccini, figlia di Francesco e di Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio Gaber. I biglietti per tutti gli eventi in programma al Piccolo Teatro Strehler e Piccolo Teatro Studio Melato sono disponibili a partire da oggi, mercoledì 27 febbraio, e possono essere acquistati sia online sul sito ufficiale del Piccolo Teatro che presso la biglietteria del Piccolo Teatro Strehler.