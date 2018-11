Dati che spaventano e creano insicurezze, dati sembrano cancellare i passi avanti compiuti in questi anni in fatto di prevenzione. Parliamo del consumo di droghe in Italia e di quei numeri diffusi dalla Direzione centrale servizi antidroga nella sua ultima Relazione che fanno rabbrividire: nel 2017 le morti per overdose in Italia sono state 294, con un aumento del 9,7 per cento. Mentre quelle per overdose di eroina in vena sempre nel 2017 sono state 148: se guardiamo i dati fino al 10 novembre 2018 invece, sono stati 138 i morti. Una cifra in costante aumento negli ultimi tre anni. E a preoccupare sono in particolare i dati che riguardano le droghe consumate: secondo quanto emerge dalla ricercare, sul mercato è sempre più facile trovare prodotti a base di eroina e oppioidi sintetici, da cento a duecento volte più potenti dell'eroina e anche più economici: come il fentanil, sostanza che negli Stati Uniti sta creando una vera e propria epidemia di vittime da eroina, con numeri che toccano i 40mila morti l'anno. Nel 2017 sono state individuate 51 nuove diverse sostanze psicoattive: droghe che fanno breccia purtroppo tra i giovanissimi, principalmente tra gli adolescenti. Basti poi guardare l'aumento degli arresti: in un anno, il 2017, in Italia sono stati arrestati circa 2.500 trafficanti e spacciatori d’eroina. Altri mille sono stati indagati. Tra questi, 430 tunisini, 243 marocchini, 91 gambiani. E poi 400 nigeriani, più della metà dell’anno prima.