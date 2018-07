in foto: (Immagine di repertorio)

Una colonia di topi nel centro di Milano. E per di più all'interno di una scuola. Accade in via Rasori, nell'omonima scuola primaria che si trova a pochi passi dalla fermata metro Pagano. A segnalare la presenza dei roditori, con tanto di foto e video, sono stati alcuni residenti della zona, riuniti in un gruppo su Facebook. L'animatrice della community, Valentina Badalotti, da giorni pubblica post con gli avvistamenti fatti da lei e altri residenti. Secondo la cittadina, la causa della presenza dei topi nel cortile della scuola è dovuto alle modalità di smaltimento dei rifiuti: anziché essere custoditi in un ambiente chiuso, i bidoni dell'immondizia (come documentato da foto e video) vengono lasciati all'aria aperta. Questo, unito alle temperature tropicali di questi giorni, contribuisce a creare una situazione ideale per i roditori e decisamente meno per chi assiste al loro via vai.

Badalotti denuncia la presenza di una vera e propria colonia: sarebbero cinque i topi che si aggirano nel cortile della Rasori. La cittadina ha denunciato l'episodio al comitato dei genitori dell'istituto (in questo momento chiuso per le vacanze estive), al Comune e alla dirigenza scolastica. Le sue segnalazioni sembrano aver prodotto un risultato: lo scorso venerdì la vicepreside dell'istituto ha inviato una mail al comitato mamme spiegando che nel primo pomeriggio di venerdì è stata eseguita la derattizzazione. La speranza dei residenti è che l'intervento possa bastare per evitare la ricomparsa degli sgraditi roditori: molto dipenderà probabilmente però dal corretto smaltimento dei rifiuti da parte della scuola.