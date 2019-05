Violenta lite all'alba di domenica a Tirano, in provincia di Sondrio, dove un 37enne è finito in ospedale dopo che un secondo uomo gli ha strappato l'orecchio a morsi. Il tutto è iniziato alle 5 del mattino all'esterno di un noto pub della zona, ormai chiuso: i due uomini, un 37enne residente a Chiuro e l'assalitore la cui identità non è stata ancora resa nota hanno iniziato a battibeccare. All'esterno del locale vi era un folto gruppo di persone apparentemente su di giri a causa probabilmente dell'alcol assunto durante la serata che ha assistito al litigio. Un litigio che in pochi minuti si è trasformato in un'agressione furibonda: i due sono venuti presto alle mani e durante la lite uno dei due avrebbe preso a morsi l'altro, arrivando a strappargli un pezzo d'orecchio.

La lite frutto di uno scontro avvenuto poco prima nel locale

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri di Tirano. Il 37enne ferito è stato trasportato all'ospedale di Sondrio dove è stato medicato, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Mentre i militari hanno ascoltato i testimoni presenti al momento dell'aggressione e acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, per cercare di chiarire le cause e la dinamica del violento episodio. L'assalitore però non è stato ancora identificato anche se i carabinieri sono da ieri sulle sue tracce: secondo una prima ipotesi sembra che la lite sia la conseguenza di uno scontro avvenuto qualche ora prima all'interno del locale.