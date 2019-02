in foto: Immagine di repertorio

Cancellazioni e ritardi da questa mattina per i treni della linea Milano-Cremona. Stando a quanto riportato da Trenord, durante la notte un mezzo pesante impegnato in un trasporto speciale avrebbe tranciato alcuni cavi di alimentazione della linea elettrica dei treni: l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un passaggio a livello tra le stazioni di Olmeneta e Soresina. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione ferroviaria: intanto dalle 8.00 di questa mattina è stato istituito un servizio autobus tra le stazioni di Cremona e Treviglio in partenza da Cremona.

Sono già diversi i treni cancellati da questa mattina: il treno 10455, in partenza da Treviglio alle 8.07 diretto a Cremona (arrivo previsto alle 9.19) è stato cancellato, mentre il treno 10453, da Treviglio a Cremona partirà con circa 60 minuti di ritardo. Trenord ha istituiot un