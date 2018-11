in foto: L’incidente a Briosco (Foto Vigili del fuoco)

Incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze all'altezza di Briosco, in provincia di Monza e Brianza. Questa mattina, poco prima delle 9, un tir con rimorchio è finito fuori strada sulla statale 36 in direzione Lecco. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che avrebbe coinvolto solo il mezzo pesante, schiantatosi contro le barriere che si trovano a lato della statale. Due le persone coinvolte secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza: si tratta di due uomini di 25 e 48 anni. Nessuno dei due a quanto pare sarebbe rimasto ferito gravemente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i colleghi di Lecco, oltre alla polizia stradale. Agli agenti della polstrada spetterà adesso ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. I pompieri stanno lavorando per mettere in sicurezza la statale: la strada risulta bloccata in direzione Lecco, con uscita obbligatoria a Giussano e inevitabili ripercussioni sul traffico.