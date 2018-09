Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto oggi sull'Autostrada A4, nel tratto tra il casello di Arluno e Rho, vicino Milano. L'episodio, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, è avvenuto attorno alle 13. Due i camion coinvolti: uno avrebbe tamponato l'altro, che è finito contro la barriera a lato dell'autostrada, schiantandosi con violenza. Il conducente del tir finito contro il guard rail, un uomo di 46 anni, è stato soccorso in codice giallo per un trauma cranico e una frattura al piede. L'uomo era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, ma è stato comunque trasportato in elicottero all'ospedale San Carlo. Distrutta la cabina del mezzo che guidava. Sul luogo dell'incidente, oltre a un'ambulanza e a un elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia stradale, chiamata a effettuare i rilievi per determinare la dinamica dello schianto e a dirigere il traffico, che si è intensificato con code a tratti.