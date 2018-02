Fatture false con un semplice copia e incolla da internet per circa cento milioni di euro, due denunciati e un sequestro preventivo dal valore di quasi quattordici milioni di euro: questo il bilancio dell'operazione "Fake Download" eseguita dalla Guardia di Finanza di Brescia nei confronti di due soggetti, marito e moglie, già noti alle forze dell'ordine per una condanna per bancarotta fraudolenta nel 2007 ed ora denunciati per reati tributari e per violazione della normativa che tutela il diritto d'autore.

Le fatture false attestavano sulla carta lo svolgimento di ricerche di mercato ed analisi di marketing fondate su studi ed approfondimenti in realtà mai realizzati. Le fatture venivano emesse da società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, composto da cinque società con sede dichiarata a Brescia ed una con sede a Bedizzole, nel bresciano: tutte riconducibili, secondo le Fiamme Gialle, ai due coniugi di sessanta e cinquantasei anni.

Gli studi che venivano venduti erano in realtà presi da internet, spesso come semplice materiale didattico realizzato da soggetti terzi e tutti estranei ai fatti. Tra questi, le Fiamme Gialle hanno scoperto cinque casi emblematici: slide preparate per i propri studenti da un professore della facoltà di Economia dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, fatturate per oltre cinquecentomila euro; una tesi di laurea presentata da una studentessa residente nel tortonese per titolo accademico specialistico in “Editoria e Comunicazione Multimediale”, fatturata per trecentomila euro; slide preparate da un medico del lavoro di Verona per un progetto formativo e fatturate per oltre duecentomila euro; slide realizzate da un professionista di Asti per un corso di formazione fatturate per cinquecento sessantamila euro; ed infine, le slide elaborate da un architetto dipendente di un Comune della Brianza, per un seminario sulla certificazione energetica edilizia, fatturate per oltre cinquecento cinquantamila euro.