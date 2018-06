in foto: foto d’archivio

Tre ore di terrore, tre ore in ostaggio dei banditi. Un'intera famiglia, padre, madre e figlio, sono stati sorpresi dai ladri mentre guardavano la televisione in salotto nella loro villa in via Piacenza a Crema. Quattro malviventi, probabilmente stranieri dell'Est, li hanno minacciati con una pistola e hanno picchiato il padrone di casa, un noto imprenditore della zona, fino a quando quest'ultimo non gli ha aperto la cassaforte. Hanno rubato denaro in contanti, orologi preziosi e gioielli.

Sono entrati nella villa intorno alle 22 di sabato scorso. Hanno lasciato l'automobile nascosta tra gli alberi, hanno attraversato un campo, scavalcato la recinzione e sono entrati dalla finestra al primo piano della villa semplicemente alzando la zanzariera. In salotto c'erano il padrone di casa, 65 anni, la moglie, 59 anni, e il figlio di 32 anni. I tre sono stati legati mentre i ladri mettevano a soqquadro l'intera abitazione per cercare ogni oggetto di valore. Dopo tre ore, verso l'una di notte, sono scappati.

Immediatamente avvertita la polizia, sul posto sono arrivati gli agenti della Scientifica e della squadra mobile di Cremona, che si sono occupati della ricerca di impronte digitali e tracce utili al riconoscimento dei criminali. Il capofamiglia è stato soccorso dagli operatori del 118 e medicato per le ferite riportate a causa del pugno subito, mentre la moglie ha accusato un malore ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Gli investigatori cercheranno anche eventuali indizi nei video registrati dalle telecamere di sorveglianza dell'abitazione.