Terrore in discoteca a Desenzano per un incendio: in 69 al pronto soccorso. Ecco cosa è successo

Paura a Desenzano sul Garda (Brescia), dove un incendio è scoppiato all’interno di una discoteca. 17 le persone intossicate e trasportate in ospedale in ambulanza o elicottero. Altre 52 si sono presentate nel corso della notte lamentando problemi respiratori negli ospedali della zona.