Incidente sull’Autostrada A8 tra Milano-Varese, tra Lainate e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Un pullman privato con a bordo 33 persone si è schiantato contro il guard rail dell'autostrada poco dopo le 20 di ieri sera. Fortunatamente non ci sarebbe nessun ferito grave, ma molti passeggeri sarebbero feriti lievemente. L'autista invece è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dov'è arrivato in codice giallo, ma non in pericolo di vita.

Pullman finisce sul guardrail sull'A8: a bordo 33 turisti cinesi.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma secondo le forze dell'ordine il mezzo avrebbe sbandato, per cause ancora da accertare, e sarebbe finito contro il guard rail che delimita la carreggiata dell'autostrada A8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, due automediche, diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Il muso del pullman è completamente distrutto, come dimostrano alcune foto scattate subito dopo l'incidente, ma fortunatamente le conseguenze dell'incidente non sono gravi. A bordo del pullman c'erano 33 turisti cinesi. Autostrade per l'Italia per tutta la serata di ieri ha segnalato code tra il bivio A8 e la Tangenziale Ovest.