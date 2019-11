in foto: Immagine di repertorio

La terra ha tremato questa sera poco dopo le 21 in Valtellina, nella provincia di Sondrio: i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto intorno alle 21.22, a circa 10 chilometri di profondità. L'epicentro è stato individuato a 9 chilometri a nord da Ponte in Valtellina, al confine con la Svizzera, e l’intensità è stata pari a 2.8 della scala Richter. Secondo quanto rifersice l'OGS Centro Ricerche Sismologiche le vibrazioni sono state avvertite bene sia in paese che nelle vicinanza, fino a Sondrio e oltre, in località come Postalesio o Valposchiavo, distanti una ventina di chilometri dal luogo dell'epicentro.

Fortunatamente al momento non vi sono segnalazioni di danni a cose o persone. Numerosi però i residenti che su Facebook hanno condiviso sui propri profili messaggi per raccontare quanto accaduto: c'è chi ha descritto la scossa come forte e percepibile, chi invece parla solo di leggeri tremori. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali l'ultima scossa di terremoto percepita in questa zone risale allo scorso 29 maggio ad Aprica.