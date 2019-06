Dramma questa mattina all'alba a Ternate, in provincia di Varese, dove una donna ha accoltellato il marito al termine di un violento litigio. L'uomo ferito all'addome è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dove è stato immediatamente affidato alle cure dei medici. Tutto è iniziato nella serata di martedì 5 giugno quando i due avrebbero iniziato a litigare per banali motivi, una lite proseguita tutta la notte fino a quando intorno alle 6, la moglie, una donna di 40 anni, ha preso un coltello da cucina e ha colpito il marito all'addome. Sarebbero state proprio le grida dell'uomo ad allarmare i vicini che hanno poi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia locale che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e hanno fermato la donna.

L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Il marito, un uomo di 39 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di circolo a Varese: sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico, sarebbe in condizioni serie ma non in pericolo di vita. La donna invece è stata portata in caserma e denunciata per lesioni per aver accoltellato il marito, mentre l'arma, un grosso coltello da cucina, è stata sequestrata. Stando alle prime informazioni acquisite, i due, genitori di due figli minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine per i numerosi litigi con i quali avrebbero attirato l'attenzione dei vicini negli anni, e spesso anche dei militari intervenuti nella loro abitazione per porre fine ai litigi.