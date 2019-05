in foto: Il "Teatro delle Terme" che sorgerà alle scuderie de Montel

Cambieranno la città a partire dai siti inutilizzati e in stato di degrado, trasformandoli in spazi di rigenerazione ambientale e urbana. Sono i progetti vincitori del bando Reinventing Cities, che trasformeranno lo scalo Greco, le Scuderie de Montel, viale Doria e via Serio. Saranno presentati ai cittadini domenica 26 maggio, a partire dalle 18:30, in un incontro pubblico alla Triennale di Milano. Il bando internazionale è stato lanciato nel 2017 dal Comune di Milano insieme a C40 (il gruppo delle città più influenti del mondo, che rappresenta oltre 650 milioni). I progetti vincitori sono stati annunciati mercoledì a Oslo, insieme ai vincitori del bando per Chicago, Madrid, Oslo, Parigi e Reykjavik. L'iniziativa ricalca "Reinventer Paris", il bando che nel 2015 ha consentito ridare vita a 22 aree a Parigi attraverso progetti di elevata qualità ambientale e urbanistica. Oltre a rigenerare quattro luoghi della città, l’alienazione consentirà a Palazzo Marino di incassare complessivamente circa 7,3 milioni di euro.

"L'innesto": un nuovo quartiere a emissioni zero allo Scalo Greco

Realizzare il primo Housing Sociale a zero emissioni, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, e realizzare un quartiere collaborativo e inclusivo con spazi condivisi. Sono gli obiettivi del progetto “L’Innesto”, vincitore (con l’offerta economica di oltre 4,8 milioni di euro) per lo Scalo Greco di proprietà di Ferrovie dello Stato italiane, presentato da Investire sgr spa insieme ai progettisti Barreca & La Varra, Arup Italia srl e altri. Nelle aree dell'ex scalo ferroviario nascerà un quartiere di social housing, con case prevalentemente in affitto e con molto verde, che si svilupperà sulla superficie dello scalo di circa 73.500 metri quadrati. Al netto delle aree destinate all’esercizio ferroviario, il 72% verrà destinato a verde, spazi, percorsi pedonali e attrezzati ad uso pubblico. Il nuovo quartiere ospiterà 400 alloggi di housing sociale (60% in locazione e 40% in vendita convenzionata agevolata) e 300 posti letto per studenti, per un totale di circa 1500 nuovi residenti, prevalentemente di età compresa tra i 24 e i 44 anni. “L’innesto” creerà una connessione pedonale tra Bicocca, Precotto e l’Università, inserendosi nel corridoio verde che da Porta Nuova va al parco di Monza, e dalla Martesana si congiunge al Parco Agricolo Nord.

Il "Teatro delle Terme" alle Scuderie de Montel

“Teatro delle Terme” è il nome del progetto che porterà a nuova vita le storiche scuderie de Montel di San Siro. Il team multidisciplinare guidato dall’ATI Teatro delle Terme si è aggiudicato il ripristino della palazzina liberty con una offerta economica 1,2 milioni di euro. L’ingresso alle nuove terme di Milano, cui si accederà attraverso un’area verde ad uso pubblico di circa 1.700 metri quadrati, sarà su via Achille. L'area sarà dotata di due vasche d’acqua, alcune sedute e spazi adatti ad ospitare mercati ed esposizioni. L’edificio delle scuderie verrà restaurato e completato secondo il gusto dell’epoca e dotato di caratteristiche di alta tecnologia per il risparmio energetico.

"Vitae": ricerca e sostenibilità per il rilancio di via Serio

Un nuovo edificio e una piazza verde ad uso pubblico destinata a diventare nuovo punto di ritrovo nel quartiere che ospita già Symbiosis e la Fondazione Prada. Il progetto "Vitae" per il rilancio dell'area di via Serio, prevede la nascita di un luogo dedicato alla ricerca scientifica in campo oncologico. Il progetto – presentato da Covivio (ex Beni Stabili SIINQ), con lo studio di design e innovazione Carlo Ratti Associati e l’esperto ambientale Habitech e affiancato da un partenariato d’eccellenze tra cui Fondazione Politecnico di Milano e IFOM (Istituto Oncologia Molecolare) – rigenererà una porzione di circa 5mila metri quadrati di via Serio. L’offerta economica di Covivio Development Spa è stata di 5 milioni di euro.

"Coinventing Doria": un ostello aperto al mondo in viale Doria

Un ostello aperto alla ricettività nazionale e internazionale dotato di ampi spazi d'interesse ed uso pubblico. È "Coinventing Doria", presentato da Rete fra Imprese B Smart (TEICOS UE SRL + FUTURE ENERGY SRL + DELEO SRL + ENERGA SRL) con un’offerta economica di 1.073.555 euro, il progetto che ridisegnerà il tratto di via Doria compreso tra viale Brianza e via Giovanni da Palestrina, oggi adibito a parcheggio pubblico a pagamento, trasformandolo in un nuovo centro di gravitazione per il quartiere dotato di verde e spazi pubblici. L’intervento prevede la realizzazione di un edificio di nove piani con affaccio su una nuova piazza. Al piano terra della struttura troverà spazio il bar, elemento aggregativo centrale per i cittadini esterni e per gli ospiti dell’ostello, dotato di camere di varia misura per un totale di 280 posti letto.