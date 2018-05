Un ragazza di poco più di 20 anni, studentessa, è stata aggredita nel centro di Milano da due sconosciuti. L'episodio, riportato dal "Corriere della sera", è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via De Amicis, vicino alle Colonne di San Lorenzo. Una strada interessata dai cantieri per la metro 4 che hanno creato dei camminamenti obbligati molto stretti e appartati. È proprio lì che la ragazza, una cittadina britannica, è stata aggredita: il suo racconto ai carabinieri, avvenuto la mattina successiva all'aggressione, è reso lacunoso dal fatto che, come lei stesso ha ammesso, la giovane aveva abusato con l'alcol. Ma i punti salienti di quanto avvenuto quella notte difficilmente se li potrà scordare. Due uomini hanno immobilizzato la ragazza: l'hanno trascinata e spogliata nel tentativo di stuprarla. La ragazza ha cercato di resistere, nonostante si trovasse in condizioni psicofisiche rese precarie dal suo stato di ebbrezza. Ma a salvarla è stato l'intervento provvidenziale di un passante: l'uomo ha iniziato a urlare, dicendo che avrebbe chiamato la polizia. Il suo gesto è stato sufficiente per far scappare i suoi aggressori.

A parte lo choc, la ragazza non ha riportato ferite e non ha voluto che il passante chiamasse l'ambulanza. Il giorno successivo, tuttavia, dopo aver raccontato quanto avvenuto a un'amica ha deciso di andare a denunciare l'accaduto ai carabinieri. Sulla vicenda indagano adesso i militari della compagnia Duomo: l'analisi delle telecamere di sorveglianza potrà forse fornire ai carabinieri elementi utili per rintracciare i responsabili, dei quali al momento c'è solo una generica descrizione da parte della ragazza: si tratterebbe di due nordafricani, anche se va tenuto conto del fatto che la giovane fosse ubriaca al momento dell'aggressione.