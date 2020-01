Due ragazze hanno denunciato di aver subito tentativi di abusi sessuali durante i festeggiamenti per il Capodanno 2020 a Milano. Le giovani vittime, aggredite in due episodi distinti, si sono presentate in stato confusionale agli operatori del 118. Sono state sottoposte ad accertamenti medici alla clinica Mangiagalli e hanno riferito l'accaduto alle forze dell'ordine.

Capodanno a Milano: due ragazze aggredite nella notte

La vittima del primo episodio denunciato è una 25enne, che ha chiesto aiuto in via Pastonchi, alla periferia ovest di Milano, segnalando un atto di violenza nei suoi confronti. La seconda denuncia è arrivata attorno alle 4 di mattina in via Giacosa, in zona Rovereto, da parte di una ragazza di 18 anni. Per tutte e due le donne è stato attivato il supporto di uno psicologo e sono stati avviati gli accertamenti alla clinica Mangiagalli.

In corso le verifiche delle forze dell'ordine

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell'ordine, ci sono alcuni dubbi sull'attendibilità della denuncia. I protagonisti del caso, una ragazza e un ragazzo visibilmente ubriachi, avrebbero infatti cambiato versione più volte in modo non coerente. In via Giacosa, invece, si sarebbe trattato di un'aggressione all'esterno di una discoteca.

Aggredito un 28enne, una ragazza rapinata in via Murat

Nella lunga notte dei festeggiamenti per il Capodanno milanese sono stati denunciati anche altri episodi violenti Alle 2.20, in piazza del Duomo, un 28enne è stato aggredito in strada. L'uomo, che si trovava in compagnia di un amico, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico con un trauma cranico. Un ulteriore episodio di aggressione a una ragazza si è verificato poco prima delle 4 della scorsa notte sempre a Milano, in via Murat, ai danni di una giovane. La vittima sarebbe stata avvicinata e minacciata, quindi rapinata da uno sconosciuto, che poi le ha messo le mani addosso prima di fuggire.