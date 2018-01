in foto: (Immagine di repertorio)

Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri, sabato 20 gennaio, alla stazione di Carnate, provincia di Monza e Brianza: stando a quanto si apprende un uomo di circa 30 anni, di origini nordafricane, arrivato in stazione in forte ritardo, ha visto il treno partite davanti a sé e ha cercato di salire a bordo dal finestrino, mentre il convoglio era già in movimento; purtroppo, il 30enne avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto sui binari, venendo travolto dal treno attivo sulla tratta Milano Porta Garibaldi-Bergamo.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli uomini del 118 con un'automedica e un'ambulanza: il 30enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove il personale medico si è visto costretto ad amputargli quasi interamente gli arti inferiore. Le sue condizioni di salute sono critiche. In stazione sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente che, inevitabilmente, come comunicato da Rfi (Reti ferroviarie italiane) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulle linee Milano-Lecco-Bergamo.