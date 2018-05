Forti temporali in arrivo a partire dal tardo pomeriggio di oggi su Milano e tutto il nodo idraulico milanese. La perturbazione, secondo quanto hanno preannunciato le previsioni meteo, inizierà attorno alle 18 e andrà avanti fino a domani, mercoledì 9 maggio. La protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di livello giallo (criticità ordinaria, secondo grado su quattro nella scala di allerta) per quanto riguarda possibili rischi idraulici e di temporali forti nella zona omogenea Im-09 (nodo idraulico di Milano) e in altre zone della regione: "Tra la serata di oggi 08/05 e la prossima notte, previsti temporali da moderati a localmente forti, che interesseranno dapprima la fascia prealpina e poi la pianura e l'Appennino – si legge sul sito della Regione – Dopo una generale pausa, nel pomeriggio di domani 09/05, si avranno invece rovesci o temporali isolati, più intensi su Nord ovest e Appennino".

Il Comune di Milano è corso ai ripari: "Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio dei livelli del fiume Seveso ed eventualmente attivare il piano di emergenza – ha informato Palazzo Marino attraverso una nota – Saranno allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di Mm". Come sempre, a essere interessati da una possibile esondazione del Seveso sono i quartieri Niguarda e Isola, attraversati dal corso d'acqua, che nella sua parte finale scorre intubato fino a confluire nella Martesana all'altezza di via Melchiorre Gioia.