Un party inaugurale gratuito segnerà l'inizio della manifestazione "Tempo di libri", seconda edizione della fiera dell'editoria di Milano che nelle intenzioni (più o meno velate) vuole sfidare il "Salone del libro" di Torino. Alle 18.30 di mercoledì 7 marzo l'appuntamento è nei locali di Fieramilanocity (ingresso 3, viale Scarampo angolo via Colleoni) che, dall'8 al 12 marzo, ospiteranno editori, scrittori e lettori. L'evento inaugurale, chiamato in maniera significativa "Incipit", si aprirà con l'ex direttore del "Corriere della sera" Ferruccio De Bortoli che leggerà un breve testo di Umberto Eco, "Chi ben comincia", tratto da un libro curato da Giacomo Papi. Poi spazio agli studenti universitari, che leggeranno alcuni degli incipit più famosi della letteratura. Come ogni festa che si rispetti, ci sarà spazio per la musica e per il cibo.

L'obiettivo è superare i 73mila visitatori dello scorso anno

A partire dall'8 marzo i 35mila metri quadri di Fieramilanocity ospiteranno gli oltre 600 appuntamenti della manifestazione: incontri con 900 tra scrittori, giornalisti e personaggi del mondo dei media, presentazioni, reading e conferenze. Tra gli ospiti di richiamo Silvia Avallone, il premio Strega 2017 Paolo Cognetti, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Walter Siti, Dacia Maraini, ma anche Pippo Baudo e Michelle Hunziker, reduce dal Festival di Sanremo: superospite internazionale sarà lo scrittore statunitense Joe Lansdale. La speranza degli organizzatori è di superare le 73mila presenze dello scorso anno, che furono giudicate inferiori alle attese. Non mancarono però gli alibi: si trattava della prima edizione e location e date (l'evento si svolse alla Fiera di Rho tra Pasqua e il Ponte del 25 aprile) furono molto criticate.