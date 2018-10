in foto: Foto di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un bosco a Tavernola, provincia di Como. Il corpo era all'interno della proprietà dei padri Salesiani, che da tempo ospita migranti e richiedenti asilo. A segnalare il cadavere è stato proprio un ospite della struttura.

Riscontrate ferite sul corpo, probabile omicidio

Da quello che emerge dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un omicidio e la procura di Como ha aperto un fascicolo di indagine proprio per questo capo d'accusa. Il medico legale, infatti, avrebbe evidenziato traumi sul cadavere dell'uomo, un africano. Le condizioni della salma ne rendono difficile l'identificazione, ma non sarà complicato capire se l'uomo era o non era ospite del centro. La morte, si apprende, potrebbe risalire anche a diverse settimane fa, dato lo stato di avanzata decomposizione del cadavere. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Antonio Nalesso e affidate alla Squadra Mobile della polizia.