in foto: Foto di repertorio

Un tassista di 45 anni che lavora a Milano è accusato di aver rapinato e violentato una prostituta in zona San Siro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale e rapina. Stando a quanto ricostruito nelle indagini il tassista avrebbe avvicinato una prostituta nella notte tra mercoledì e giovedì 19 aprile in via Salmoiraghi a Milano. Avrebbe concordato con la ragazza, di circa 20 anni e di nazionalità romena, una prestazione sessuale, ma quando si sono appartati avrebbe preteso di fare sesso senza preservativo. Dopo il rifiuto di lei, lui l'avrebbe aggredita e violentata, poi rapinata e gettata in strada dal suo taxi.

La donna è stata soccorsa da altre prostitute, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. E' stata una delle ragazze a inchiodare il responsabile: ha notato l'auto, già nota alle prostitute che frequentano quel quartiere, e ha comunicato la targa ai militari. Dopo una serie di accertamenti, il tassista, che abita a Cura Carpignano con la moglie, è stato arrestato mentre si trovava in casa. Da verificare se l'uomo si responsabile anche di altri episodi di violenza sessuale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano.