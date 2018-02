È stato bloccato mentre, durante il turno di servizio, ha fatto salire un pusher sul suo taxi e ha acquistato una dose di cocaina. Domenica sera il conducente di un'auto bianca, un uomo di 44 anni, è stato sorpreso con cinque grammi di cocaina dalla polizia a Milano. Il tassista è stato bloccato dagli agenti dell'antidroga della squadra mobile, che stavano seguendo un uomo di 39 anni, ritenuto uno spacciatore. I poliziotti, che erano in servizio nei pressi della stazione Centrale, hanno seguito il pusher in via Ugo Bassi, nel quartiere Isola: il 39enne prima è entrato in un bar, poi dopo aver fatto una telefonata è salito su un taxi in sosta e ne è uscito poco dopo. Gli agenti hanno osservato attentamente i movimenti dei due all'interno dell'auto e sono entrati in azione: il tassista è stato sorpreso con la dose ancora incartata. L'uomo, italiano, si è visto ritirare la patente e adesso sarà segnalato in prefettura come consumatore abituale di droga. Alle spalle ha un precedente: nel 2014 il tassista era stato già fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina, anche se in quella circostanza non era in servizio.

Anche lo spacciatore è stato fermato dagli agenti, che hanno poi provveduto a perquisirne l'abitazione. In casa il 39enne, un cittadino marocchino con regolare permesso di soggiorno, custodiva altri cinque grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi oltre a circa 700 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.