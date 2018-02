Domenica sera era scappato con la sua auto, un Mercedes van adibito al trasporto di persone, rischiando di investire un agente della polizia locale di Milano in borghese. Adesso il protagonista dell'episodio, un tassista abusivo di 41 anni, è stato individuato e denunciato. L'uomo, un cittadino cinese residente in provincia di Varese, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e dovrà inoltre pagare una multa per aver trasportato a pagamento dei passeggeri senza avere regolare licenza. Il 41enne, infatti, aveva utilizzato una nuova app che si chiama "Risciò" per dare un passaggio a pagamento a una connazionale in visita nel capoluogo lombardo. Ma un controllo a sorpresa dei vigili in borghese, probabilmente su segnalazione degli autisti Ncc regolari, lo ha stanato.

La nuova app cinese che spaventa tassisti e Ncc regolari.

Il tassista abusivo si è però fatto prendere dal panico: ha prima dato in escandescenze, chiedendo all'autista Ncc che lo stava riprendendo (tutta la scena è stata immortalata) di smettere di fare il video. Poi, quando un agente della polizia locale in borghese gli ha mostrato il distintivo, l'uomo è fuggito rischiando di investirlo e partendo con le portiere del van ancora aperte. La sua fuga è durata poco. L'uomo, rintracciato grazie al numero di targa, ha ammesso di essere stato pagato per il trasporto che stava effettuando ed è dunque stato multato ai sensi dell'articolo 85 del codice della strada. Il suo van, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo. L'episodio è però indicativo di una nuova "Minaccia" che incombe su tassisti e Ncc regolari: si tratta dell'app "Risciò", difficile da controllare perché, a differenza dell'americana Uber è solo in cinese e "gira" su smartphone con sim cinesi. Secondo la polizia locale, citate dal "Corriere della sera", a Milano e provincia sarebbero circa 400 gli autisti, tutti cinesi, che utilizzano l'app e offrono passaggi a pagamento ai connazionali.