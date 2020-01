in foto: Uno dei mezzi coinvolti nell’incidente lungo la tangenziale ovest di Milano

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la tangenziale ovest di Milano dove due furgoni e un'auto si sono scontrati nei pressi dello svincolo Lorenteggio/Trezzano: lo schianto è avvenuto intorno alle 14.30 quando è stato richiesto l'intervento del 118 sul posto. In pochi minuti sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori con un'automedica, tre ambulanze ed un elicottero sopraggiunto da Bergamo. Cinque le persone rimaste ferite, tra le quali anche un bambino di 11 anni. Gli altri feriti sono invece sono stati portati nei vicini ospedali in codice verde: si tratta di una donna di 46 anni e tre uomini di 46, 47 e 66 anni.

Sul luogo dell'incidente avvenuto nel tratto Baggio e Cusago sono giunti anche gli agenti della Polstrada per effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente: per questo e per permettere le operazioni di soccorso ai feriti il traffico è stato deviato nelle rampe dello svincolo. Inoltre lungo la strada si è rovesciato parte del carico trasportato dai due furgoni incidentati. Nonostante non sia stato chiuso il tratto interessato il traffico in direzione sud si è rallentato e inevitabilmente si è formata una lunga coda di veicoli e autoarticolati poi defluita nelle ore successive.