"Sì, sono presunte tangenti, ma dal mio punto di vista è già una condanna perché una persona che prende uno stipendio da Atm da 25 anni che si permette di dire cose del genere e agire in quel modo per me è già una condanna", così il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare dell'inchiesta della procura di Milano che ha portato all'arresto di 13 persone tra le quali due due funzionari di Atm, l'azienda comunale che gestisce il trasporto pubblico per presunte tangenti.

Persone così devono andare in pensione senza avere i soldi per il ristorante

Dopo le già dure parole di ieri il primo cittadino di Milano è tornato a parlare del ciclone cha travolto l'azienda municipalizzata questa mattina durante un intervento nella trasmissione Uno Mattina su Rai 1: "Prima di tutto voglio capire i processi aziendali perché hanno permesso a una persona di comportarsi in questo modo, quindi c’e’ una responsabilità nostra, sia chiaro, ma in secondo luogo – aggiunge Sala – vi costituite parte civile e dovete portare a casa tanti più soldi possibili di quelli che gli avete dato in 25 anni, questo deve fare la pensione senza avere i soldi per andare al ristorante. Gente come questa rovina la vita e il lavoro di migliaia di persone oneste". Infine parlando di come combattere la corruzione, il sindaco ha detto che "una lezione imparata deve essere che persone, pur esperte, non possono rimanere nello stesso posto per troppi anni, perché si sedimentano questi rapporti con i fornitori. Poi audit sempre più efficaci e continuo controllo dei processi".

Temo che dopo le vacanze estive ci saranno dei licenziamenti

"Il futuro dirà se ho ragione o se sono una Cassandra ma conoscendo questo mondo" delle aziende "temo che dopo le vacanze estive ci saranno dei piani di efficientamento o dei licenziamenti abbastanza consistenti se lo vogliamo dire in modo meno elegante", il commento del sindaco di Milano in merito allo smart working e alla necessità di tornare in ufficio. "È meglio tornare al posto di lavoro, chi è stato a casa ha lavorato – ha precisato – ma se tutti oggi stanno a casa è chiaro che c'è un mondo intorno che rischia di non lavorare. Poi c'è un altro aspetto che mi preoccupa di più, conoscendo le aziende e parlando con tanti manager questi stanno ragionando come dire ‘davvero a noi serve tutta questa gente o si può ridurre'? – ha aggiunto – I fatturati della aziende andranno giù secondo me stanno già ipotizzando il fatto di tagliare il personale perciò io dico a tutti tornate al lavoro e presidiate la vostra scrivania".