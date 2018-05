Ventuno persone arrestate, tra le quali anche un ex magistrato e due avvocati. È il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Monza, nata dall'esposto di una lista di opposizione di un comune della provincia di Monza e Brianza. Nella denuncia si segnalavano presunte irregolarità in alcuni lavori pubblici, eseguiti in maniera non conforme a quanto indicato. Le indagini dei finanzieri, coordinate dalla locale procura della Repubblica, hanno portato alla scoperta di tangenti pagate da alcune società a pubblici ufficiali per l'assegnazione dei lavori. Al centro del sistema ci sarebbe un imprenditore edile di origini calabresi, G.M., a cui sono riconducibili diverse società. L'imprenditore, residente in Brianza, è accusato anche di aver emesso fatture per operazioni inesistenti e di aver effettuato distrazioni patrimoniali dalle sue società: circa 95 milioni di euro il valore delle fatture emesse, mentre le distrazioni patrimoniali ammonterebbero a oltre 230 milioni di euro.

Tutti gli arrestati, dieci dei quali sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Monza, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Gli arresti sono stati eseguiti non solo in Brianza, ma anche nelle province di Milano, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Nel complesso sono trenta le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito dell'operazione, che è stata denominata "Domus aurea".