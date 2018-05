in foto: foto d’archivio

Tamponamento fra tre tir avvenuto nel tardo pomeriggio sul'autostrada A21 all'interno del territorio comunale di Arena Po, provincia di Pavia, nel tratto compreso tra i caselli di Stradella, Pavia, e Castel San Giovanni, provincia di Piacenza. L'incidente è avvenuto in direzione di Piacenza.

Stando a quanto si apprende, sarebbe morto un camionista di 41 anni residente in provincia di Torino. L'autotrasportatore, che era alla guida di un mezzo di proprietà di una ditta della Basilicata, ha tamponato un altro mezzo pesante, che a sua volta ha tamponato un tir che lo precedeva. Soccorso dal 118, gli operatori non hanno potuto fare nulla per salvarlo, troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Gli altri due camionisti avrebbero riportato lievi ferite. La corsia dell'A21 in direzione di Piacenza, quella dove si è verificato l'incidente, è rimasta chiusa per quasi due ore per consentire gli interventi di soccorso. La circolazione è ripresa intorno alle 20.