Una donna di settant'anni è ricoverata in gravi condizioni in seguito a un violento incidente avvenuto nella serata di lunedì sull'autostrada A4 nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Nello scontro tra due auto, alle 22 di lunedì 24 giugno, è rimasto coinvolto anche un uomo di 49 anni.

Trasportata in codice giallo, le sue condizioni si sono aggravate

Sul posto sono arrivate tre ambulanze e i feriti sono stati portati in ospedale. La donna in codice giallo al Civile di Brescia, l'uomo in codice verde al Sant'Anna. Nella notte però le condizioni dell'anziana sono peggiorate e le sue condizioni sono considerate preoccupanti. In seguito al grave tamponamento sono intervenuti anche i mezzi dei vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale di Seriate, al lavoro per ricostruire la dinamica.

In Lombardia 1.335 morti sulle strade in tre anni

Continua a essere grave il bilancio dei morti sulle strade della Lombardia. Secondo i dati contenuti nel rapporto di Polis Lombardia, stilato insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra il 2015 e il 2017 hanno perso la vita 1.335 persone in incidenti stradali. Un caso su cinque riguarda motociclisti (sono 285 i centauri deceduti). Il costo sociale quantificato dallo studio è di 8,8 miliardi di euro, di cui 1,67 miliardi riguardano motociclisti.