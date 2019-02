in foto: [Immagine di repertorio]

Un agguato nel Mantovano ed un ventisettenne finito in ospedale: questo il bilancio al termine del grave episodio accaduto a Suzzara nel tardo pomeriggio di oggi. I carabinieri stanno indagando per trovare i responsabili, anche se tutto lascia credere che si sia trattato di un regolamento di conti tra bande rivali, e che forse solo per caso non ci sia scappato il morto.

Stando a quanto ricostruito finora, due persone si sono presentate a casa del ventisettenne, risultato poi essere dagli accertamenti di rito un cittadino dominicano pluri-pregiudicato per rapina, droga e maltrattamenti in famiglia, bussando alla sua porta. L'uomo ha aperto ed, uscito sul pianerottolo, è stato raggiunto dai proiettili esplosi da uno dei due. Dopo l'agguato, i due sono scappati, riuscendo a far perdere le loro tracce: il ventisettenne è stato invece soccorso da alcuni parenti che erano in casa, accorsi una volta sentiti gli spari. Portato all'ospedale di Mantova, non sarebbe in pericolo di vita: i colpi di pistola lo hanno raggiunto al torace ma, pare, non avrebbero colpito punti vitali. I carabinieri hanno subito piazzato posti di blocco lungo le strade che portano fuori la cittadina mantovana, ma finora senza esito.