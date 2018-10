Razzismo anche al supermercato, dove una cliente di un punto vendita Carrefour si è rifiutata di farsi servire da un cassiere di origine straniera, pretendendo al suo posto un cassiere italiano: "Non voglio essere servita da un negro. Non mi va proprio". L'uomo e i colleghi gli hanno gentilmente spiegato che la sua era una pretesa assurda e per di più non c'era nessuno disponibile, così la cliente, una donna sulla quarantina ha lasciato la spesa in cassa e se ne è andata, ma non prima di aver lanciato contro il giovane impiegato una lattina di birra continuando a insultarlo.

L'episodio è avvenuto a Varese lo scorso giovedì, e a riportarlo nell'edizione odierna è stato il quotidiano locale La Prealpina, che riporta anche una dichiarazione del 28enne costretto a subire gli insulti razzisti: "Alla fine la signora ha continuato con gli insulti, pretendendo di essere servita da italiani; e quando ha sentito che io e la collega stavamo per chiamare i carabinieri, ha lanciato con rabbia verso di me le lattine di birra che aveva intenzione di acquistare, andandosene in tutta fretta". I responsabili del supermercato si sono rivolti alle autorità denunciando l'ignota cliente e consegnando alle forze dell'ordine i nastri delle telecamere di video sorveglianza.