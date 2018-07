Voleva lasciare l'Italia con oltre cinque chili di droga nella valigia: un ragazzo di origine lituana di 18 anni è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 12 luglio a Milano. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, impegnati in controlli sul territorio, lo hanno notato nel piazzale della stazione della metropolitana di Sesto Primo Maggio mentre era in attesa di imbarcarsi su un autobus che dal capoluogo lombardo lo avrebbe portato in Francia. I militari dell'Arma sono stati insospettiti dal comportamento del 18enne, che conversava nel piazzale antistante la stazione ferroviaria con alcuni nordafricani, e lo hanno così avvicinato.

Il 18enne si è imbarcato su un autobus diretto a Lampugnano, ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo prima che si imbarcasse su un altro mezzo e oltrepassasse il confine tra Italia e Francia. I militari hanno così controllato la valigia del ragazzo: dopo averla svuotata completamente, si sono accorti che il bagaglio pesava troppo, scoprendo così un doppio fondo nel quale erano occultati 5 chili e mezzo di eroina, che ora sarà analizzata per valutarne la purezza. Il lituano, in Italia dallo scorso giugno, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.