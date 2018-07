Londra-Milano in pulmino: un viaggio della durata di oltre 20 ore. Questo l'epilogo di una vacanza studio per una trentina di giovani studenti milanesi, tra i 13 e i 17 anni, che erano arrivati nella capitale britannica due settimane fa per perfezionare il loro inglese. Da giovedì sera il gruppo era bloccato all'aeroporto di Londra Stansted: prima dallo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea low cost irlandese e poi a quanto pare da un'improvvisa ondata di maltempo, che avrebbe causato problemi al volo. Dopo un'odissea di due giorni, la scuola di Milano che aveva organizzato la vacanza studio ha preso una decisione: ha noleggiato diversi pulmini facendo rientrare gli studenti via terra, con tanto di obbligatorio passaggio da sotto la Manica.

A denunciare l'episodio è stato il papà di uno dei ragazzi: "Sono saliti sull'aereo giovedì scorso, verso le 18, ma dopo qualche ora sono stati fatti scendere e portati in albergo – ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa – ieri (venerdì, ndr) sono di nuovo saliti verso le 18, ma dopo un paio d'ora sono ridiscesi. Sono stati costretti a stare nello scalo fino alle 6 di stamani per riavere i bagagli. Quindi verso la sera di oggi è stato comunicato che ci sarebbero voluti tempi lunghi per trovare un aereo e la scuola, che si è comportata benissimo, ha organizzato il rientro con diversi pullmini".