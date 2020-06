Momenti di panico in una scuola superiore di Casalpusterlengo, nel Lodigiano, dove uno studente ha estratto una pistola durante l'esame di maturità e l'ha puntata contro i commissari. Dopo essersi scusato per il suo gesto, ha chiesto di essere promosso: "Devo assolutamente passare l'esame".

Impugna la pistola all'esame di maturità e minaccia la commissione

È successo attorno alle 13 di oggi, martedì 23 giugno, all'istituto Cesaris di Casale. Nella struttura erano in corso i colloqui d'esame per la maturità. Il giovane candidato, un 18enne di Terranova dei Passerini, ha impugnato l'arma e ha puntata contro i suoi insegnanti. Dopo aver tenuto sotto tiro i membri della commissione per qualche istante, poi ha appoggiato il revolver sul tavolo, non è chiaro se per desistere dal suo intento o per minacciare gli interlocutori. A quel punto una professoressa è riuscita ad afferrare la pistola e allontanarla dal ragazzo. La scuola intanto ha chiamato il 112.

Lo studente è stato disarmato e portato in ospedale

Mentre nelle aule si diffondeva il panico e molti studenti e docenti fuggivano all'esterno, sul posto, in viale Luigi Cadorna, sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri della compagnia di Codogno e anche il sindaco della cittadina, Elia Delmiglio. Il ragazzo è stato calmato e preso in consegna dall'equipaggio di un'ambulanza, che lo ha portato in ospedale per accertamenti sulla sua salute mentale.

L'arma era scarica, nessun ferito

Resta da comprendere la motivazione del gesto e come il ragazzo sia potuto entrare a scuola armato. La pistola è stata sequestrata ed è risultata poi scarica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La scuola è stata evacuata e chiusa temporaneamente, poi gli esami sono ripresi per le altre commissioni.