in foto: Immagine di repertorio

È caccia da questo pomeriggio a un uomo di 70 anni che ha rapinato l'ufficio postale di Stezzano, in provincia di Bergamo. Il malvivente armato di taglierino ha minacciato gli impiegati e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa prima di fuggire a piedi.

Il volto coperto da una bandana bianca e azzurra

L'allarme è scattato intorno alle 13.35 di oggi lunedì 6 luglio quando il rapinatore è entrato nell'ufficio postale di Stezzano in via Cevedale, poco prima dell’orario di chiusura: secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine sembra che l'uomo, un 70enne che sarebbe stato già identificato, fosse armato di taglierino. Col volto coperto da una bandana bianca e azzurra ha prima minacciato gli impiegati e poi si è fatto consegnare tutto il denaro in cassa per poi fuggire a piedi. Stando a quanto si apprende avrebbe portato via 800 euro.

Un'altra rapina nel maggio del 2017

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Stezzano insieme con quelli di Bergamo che hanno raccolto la denuncia dei presenti e hanno dato il via alla ricerca dell'uomo: secondo le informazioni fornite dai presenti sembra che l'uomo indossasse una maglia chiara, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica. L'ufficio postale è stato oggetto di un'altra rapina nel maggio 2017 ad opera di tre uomini con volto travisto e armati di pistola.