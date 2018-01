Incidente mortale all'alba di oggi a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Un uomo di 40 anni, Stefano Viganò, è deceduto dopo essere caduto dal suo scooter e aver battuto con violenza la testa contro un dissuasore. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 7 in via Vittorio Veneto, lungo la strada provinciale che collega Brembate con Trezzo d'Adda. Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne, mentre era in fase di sorpasso, avrebbe cercato di schivare una ragazzina di 14 anni che stava attraversando la strada. L'uomo l'ha urtata leggermente ed è poi caduto per terra, sbattendo contro un dissuasore.

Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 che, nonostante i disperati tentativi di rianimare il 40enne, alla fine non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Per la 14enne, come detto colpita leggermente dallo scooter della vittima, per fortuna soltanto qualche contusione. Sul luogo del drammatico incidente mortale si sono recate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire la dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara.