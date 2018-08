Giovedì 6 settembre verrà inaugurata la prima caffetteria Starbucks in Italia. Una data da segnare in rosso per i tanti appassionati dei prodotti della famosa catena statunitense di caffetterie, che per anni hanno creduto a bufale più o meno verosimili sul suo sbarco in Italia. A mettere fine alle voci e a rendere felici tutti i fan di Starbucks era stato oltre due anni fa l'ex amministratore delegato Howard Schultz, colui che fece fare il "salto di qualità" alla prima caffetteria nata a Seattle strutturando gli altri negozi sul modello ancora oggi di successo, proprio dopo un viaggio in Italia (a Milano e Verona). Da tempo si sapeva che la prima caffetteria italiana a marchio Starbucks avrebbe aperto in piazza Cordusio, a Milano, a settembre. Ora sono state chiarite anche le modalità e le date esatte: giovedì 6 settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale, una cerimonia che il pubblico potrà seguire dall'esterno, su dei maxischermi, ma che successivamente sarà riservata solo a un migliaio di ospiti "vip".

Da venerdì 7 settembre, invece, Starbucks apre al pubblico, che potrà così gustare i famosi "Frappuccino", muffin e assaporare i prodotti da forno realizzati grazie alla partnership con Princi. La prima caffetteria italiana a marchio Starbucks non sarà come tutte le altre che si trovano in giro per il mondo: quella che apre al posto dell'ex palazzo delle Poste (in un open space di 2.400 metri quadri) sarà infatti una Starbucks Reserve Roastery, cioè un particolare format che al momento esiste solo a Seattle e Shanghai e solo prossimamente aprirà a New York. Il concept è quello di una torrefazione: un luogo cioè dove si potrà assistere alle diverse fasi che conducono alla tazzina (o tazzona) di caffè, arredato in maniera elegante per accogliere al suo interno schiere di creativi che vorranno emulare i loro colleghi americani, spesso ritratti in film e fiction mentre lavorano seduti con una tazza di caffè americano all'interno di un locale Starbucks. Dopo l'apertura del locale in piazza Cordusio seguiranno altre caffetterie: una aprirà sempre a Milano in zona Garibaldi, di fronte a Eataly.