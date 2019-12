in foto: (Foto Facebook)

Il 18 dicembre nelle sale italiane uscirà "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" diretto da J. J. Abrams. È il nono episodio della celebre saga di fantascienza che ha fatto innamorare il pubblico di tutte le età dal 1977, anno in cui è apparso nelle sale cinematografiche il primo capitolo di Guerre stellari, nato da un'idea dello sceneggiatore e regista statunitense George Lucas. Nel nuovo film della saga gli ultimi membri della Resistenza sopravvissuti affronteranno il Primo Ordine, mentre Rey, Finn e Poe Dameron continueranno il proprio viaggio galattico. La grande battaglia conclusiva sta finalmente per iniziare. Gli appassionati non vedono l'ora di scoprire come terminerà l'avventura fantascientifica degli amati protagonisti di Star Wars.

Star Wars 9: tutti i cinema di Milano che lo proietteranno

In tante sale cinematografiche milanesi nei prossimi giorni verrà proiettato il nuovo capitolo di Guerre Stellari. Tutti i principali cinema del capoluogo lombardo hanno messo in programmazione "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" a partire da mercoledì 18 dicembre. The Space Cinema Odeon, Cinema Ducale, Orfeo Multisala, Arcobaleno film center, Uci Cinema Bicocca, Uci Cinema Milanofiori, Notorius Cinema, Cinema Teatro Cristallo e tanti altri ancora. Queste sono solo alcune delle sale di Milano in cui andrà in scena il nuovo Star Wars, con una programmazione che riguarderà le fasce pomeridiane e serali, con alcune proiezioni eccezionali di mattina, soltanto in alcuni cinema.

Le luminarie di Natale di Guerre stellari

In occasione del Natale e per sponsorizzare l'uscita dell'ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari, all'esterno del cinema The Space Odeon di Milano sono state installate alcune luminarie natalizie, inaugurate nella giornata di giovedì 12 dicembre. Il progetto, realizzato da Gianni Maimeri insieme al curatore Angelo Crespi e all'artista Domenico Pellegrino, consiste in un'installazione immersiva site-specific "Luminaria: heroes of light and dark, che riproduce alcuni dei personaggi più amati di Star Wars: l'epopea che ha fatto sognare intere generazioni di appassionati di fantascienza.