in foto: (Foto dalla pagina Facebook de Il Centro)

Fuori programma in un ristorante del centro commerciale "Il Centro" di Arese, vicino Milano. Nel pomeriggio di oggi, martedì 1 maggio, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino. Questa, almeno, è l'ipotesi su cui indagano i carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e a diversi mezzi del 118. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16. Almeno una decina le persone che hanno iniziato ad avvertire i sintomi da irritazione causata da una sostanza urticante: tosse e bruciori.

La maggior parte delle persone, non appena uscita dal locale incriminato, si è subito sentita meglio. Alla fine il personale del 118 ha visitato in loco sette persone. Due quelle che hanno necessitato maggiore attenzione: una ragazzina di 16 anni e un ragazzo di 21. L'adolescente è stata trasportata in via precauzionale all'ospedale di Garbagnate Milanese: è stata visitata in codice verde e le sue condizioni non destano preoccupazione. Resta da capire adesso chi sia stato l'autore di quella che, con ogni probabilità, voleva essere una bravata. Quando sono arrivati, i carabinieri non hanno trovato all'interno del ristorante nessuna bomboletta spray: probabile dunque che il responsabile del gesto l'abbia fatta franca. La situazione è comunque tornata alla normalità nel giro di pochi minuti: il centro commerciale non è stato evacuato.