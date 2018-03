Sprangò uno sconosciuto facendogli perdere l’udito, giudicato “incapace di intendere e di volere”

Frankline Njuakeh,il 32enne arrestato lo scorso 23 gennaio dopo aver massacrato uno sconosciuto alla fermata del bus a Milano, potrebbe essere dichiarato non capace di intendere e di volere per una grave forma di schizofrenia. La vittima della sua violenta aggressione, per la quale è accusato di tentato omicidio, ha perso l’udito ad un orecchio.