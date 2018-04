Nel 1971, quasi 50 anni fa, si erano sposati con il rito civile. Ora, quando hanno raggiunto gli 85 anni lui e i 90 anni lei, hanno deciso di sposarsi di nuovo, stavolta in chiesa. Una promessa che il marito aveva fatto alla moglie già quattro volte. Promessa che dopo più di quattro decenni Umberto Maggi ha deciso di onorare, sposando Maria Tarantini nella casa di riposo di Bussero. Rito religioso che si è quindi svolto in una sede atipica: una casa di riposo.

Quarantasette anni fa non erano riusciti a trovare il tempo di organizzare un matrimonio con rito religioso, ma avevano deciso che volevano essere marito e moglie anche “davanti a Dio”. “Nel 1971 – raccontano – ci siamo sposati solo civilmente per mancanza di tempo. Io ero sempre tra sala operatoria e congressi”, dice il marito ricordando di essere un ex primario del Policlinico di San Matteo di Pavia. Un amore nato in vacanza ad Alassio, da cui erano scaturite le nozze civili. Alla fine il matrimonio è avvenuto sabato 14 aprile a Bussero, in provincia di Milano, nella casa famiglia per anziani della Fondazione Mantovani, a 50 anni dal giorno in cui i due si sono conosciuti.

I due sono ospiti della casa famiglia dal maggio del 2017. Lei vestita con una giacca rossa e camicia bianca, lui in completo grigio per il loro giorno speciale: il secondo, a dire il vero, dopo quello del rito di civile di quasi mezzo secolo fa. Alla casa familiare sono arrivati anche i figli e i parenti della coppia, animando per un giorno la casa di riposo e rallegrando tutti gli ospiti della struttura. “Ora, finalmente, in casa famiglia, abbiamo potuto coronare la nostra promessa d’amore anche davanti al Signore”, hanno commentato i due celebrando le loro nuove nozze.