Un post scritto sulla sua bacheca Facebook, poi prontamente eliminato quando ha capito di aver esagerato, ma era ormai troppo tardi perché era già stata ripresa dai giornali locali. È polemica intorno ad un messaggio lasciato sul proprio profilo da Fiorella Carpignaghi, candidata (non eletta) alle ultime elezioni per il Senato nel collegio uninominale di Monza e Brianza con Forza Nuova. "Spero vivamente che alcune consigliere subiscano violenza e stupro da parte di qualche bel nigeriano… ma forse è proprio ciò che cercano", si legge sul social network. Parole pesanti, nate dopo l’ultima riunione del consiglio comunale di Desio, nella quale è stata approvata una mozione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che prevede il divieto di utilizzo di spazi pubblici a chi non sottoscrive una dichiarazione di condivisione dei valori democratici e antifascisti della Costituzione, a cui si era ribellato all'ingresso dell'aula un folto gruppo di militanti del partito di Fiore.

La mozione è stata poi approvata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi dalla maggioranza di centrosinistra e dai 5 Stelle, mentre i consiglieri di Lega e Forza Italia sono usciti al momento del voto. Poi è arrivato lo sfogo nel post della Carpignaghi, che è stato poi subito rimosso, ma non abbastanza in fretta da non essere notato. Radio Lombardia è riuscita infatti a salvarlo e diffonderlo in una nota stampa. Il messaggio è stato anche segnalato ai carabinieri. "Consiglio comunale di Desio, e Forza Nuova c è, vogliono vietare alla destra di parlare e di avere la possibilità di occupare spazi pubblici per campagna elettorale… retrocedere di 50 anni per demolire la democrazia…". Poi l'affondo sessista che ha indignato e fatto il giro del web.