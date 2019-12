in foto: L’auto caduta dal cavalcavia sulla Milano–Meda

Una Jaguar a tutta velocità esce di strada, sfonda le barriere, vola giù dal cavalcavia e finisce su un'utilitaria. È l'incidente spaventoso, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, che ha paralizzato per ore il traffico sulla Milano-Meda nella serata di giovedì 19 dicembre. La supercar è caduta proprio mentre l'altra vettura superava il ponte e l'ha schiacciata. Entrambe le auto sono distrutte, mentre i due uomini a bordo dell'utilitaria, di 63 e 82 anni, e il conducente dell'auto piombata dall'alto, un 45 enne, sono tutti usciti dalle lamiere da soli.

Auto precipita da un cavalcavia sulla Milano-Meda

L'incidente è avvenuto attorno alle 21.15 di giovedì sera sulla carreggiata su della Milano-Meda, all'altezza di Cormano. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, che hanno effettuato un trasporto in codice giallo all'ospedale Niguarda e uno in codice verde all'ospedale di Cinisello Balsamo. Nessuna delle persone coinvolte è in condizioni preoccupanti. Gravissime le conseguenze sulla circolazione, lungo una delle arterie più trafficate nell'area a nord del capoluogo lombardo.

Paura e traffico in tilt per ore

Il traffico è stato bloccato a lungo per consentire l'intervento di carabinieri, polstrada e vigili del fuoco, la messa in sicurezza del ponte dopo la distruzione delle barriere e la rimozione con una gru della Jaguar distrutta. I disagi per gli automobilisti sono proseguiti fino a notte fonda. Resta da chiarire cosa abbia provocato l'uscita di strada dall'auto, una vettura di cortesia di una concessionaria, e perché il conducente abbia perso il controllo in quel punto finendo contro le protezioni d'acciaio con tale forza da sfondarle.