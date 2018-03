È un incendio di vaste proporzioni quello che è divampato questa mattina a Cologno Monzese, nella provincia di Milano, non molto lontano dagli studi Mediaset. Ad essere interessata dal rogo, ancora in corso, la cartiera "Alfa Maceri" in viale Liguria. Sul posto sono arrivati una ventina di automezzi dei vigili del fuoco, ancora impegnati a cercare di domare le fiamme, che si sono sprigionate altissime e sono visibili in gran parte della città, così la densa colonna di fumo nero che si è levata dal rogo. Sul posto sono giunti anche gli uomini del nucleo Nbcr, il reparto chimico-nucleare, per verificare l'eventuale presenza di amianto. Una parte del capannone attiguo alla cartiera, completamente distrutto dalle fiamme, ha ceduto ed è crollata. Per fortuna, la cartiera è stata chiusa nella notte, quindi al suo interno non c'era nessuno. Si indaga per scoprire la natura del rogo, ancora sconosciuta.

Un intero palazzo evacuato

Tanta paura per 12 famiglie che vivono in un palazzo molto vicino alla cartiera, che è stato lambito dal fuoco e dalle fiamme. In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione dell'intero edificio. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 e i carabinieri: stando a quanto si apprende, però, nessuno dei componenti delle 12 famiglie sarebbe rimasto ferito o intossicato.