in foto: Immagine di repertorio

Paura giovedì sera a Monza dove un uomo di 34 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco: soccorso in codice rosso è stato portato d'urgenza all'ospedale San Gerardo dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Sulla dinamica sta indagando ora la polizia che attraverso proprio il racconto della vittima ha potuto ricostruito l'accaduto.

Agguato o rapinata finita male?

Stando a quanto raccontato dall'uomo, 34enne residente a Bergamo, intorno alle 22 si sarebbe appartato nei pressi di via Fiumelatte con una ragazza sul motorino. È qui che è stato sorpreso improvvisamente da tre uomini, tutti stranieri e originari dell'Est intenzionati a rapinarlo: a quel punto la giovane sarebbe fuggita utilizzando lo scooter mentre il 34enne sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco sparato da uno dei tre che lo ha raggiunto alla parte sinistra dell'addome. I presunti rapinatori sarebbero scappati mentre l'uomo avrebbe raggiunto a piedi un vicino ristorante sito in viale Lombardia: nel tragitto avrebbe anche allertato i soccorritori. A quel punto una volta arrivato dinanzi al locale avrebbe perso i sensi.

La versione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti

I soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica lo hanno trovato in stato di semi incoscienza e dopo averlo medicato sul posto lo hanno trasportato al San Gerardo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi ma stando a quanto si apprende non è in pericolo di vita. Gli inquirenti lo hanno interrogato ma la sua versione non convincerebbe gli agenti: troppi infatti i punti non chiariti nel racconto della vittima.