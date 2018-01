Sparatoria nella notte a Villasanta, provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della stazione locale hanno sorpreso due ladri a rubare all'interno di un box in via Marinetti, una zona residenziale di villette. E' successo intorno alle 3 di notte di ieri, martedì 16 gennaio. Uno dei due ladri è riuscito a scappare da una porta di servizio mentre l'altro, un ragazzo di Monza di 33 anni, è salito a bordo dell'automobile con cui erano arrivati e ha tentato di investire i militari ingranando la retromarcia. La fuga è stata impedita da un'automobile dei carabinieri posizionata all'entrata del box. L'uomo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato colpito da due proiettili di pistola sparati da un militare.

Il ladro colpito alla gamba da due proiettili, non è in pericolo di vita.

Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato colpito alle gambe da due proiettili di pistola, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ladro stato in seguito arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'automobile è stata sequestrata. All'interno sono stati trovati gli arnesi da scasso utilizzati dai due ladri. Stando a quanto si apprende, i malviventi avevano già scassinato diversi box quando sono stati sorpresi dai carabinieri di pattuglia nella zona.