Momenti di paura, nella serata di ieri, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro: in via Carbonia, intorno alle 21.30, sono stati esplosi 5 colpi di pistola, uno dei quali ha colpito ad una gamba un ragazzo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sacco in codice verde, quindi in condizioni giudicate non preoccupanti. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano e gli agenti della scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Secondo quanto si apprende, il 27enne sarebbe stato aggredito mentre si stava incamminando verso i box di uno dei palazzi di via Carbonia quando sarebbe stato avvicinato da un furgone: una delle persone a bordo, con il volto travisato da una maschera, mentre il veicolo era ancora in corsa, ha esploso 5 proiettili, di cui uno si è conficcato nella tibia del 27enne che, sebbene fosse ferito, è riuscito a chiedere aiuto ad alcuni passanti. Visti i precedenti penali del ferito, per ora i poliziotti ipotizzano possa essersi trattato di un atto intimidatorio o di un regolamento di conti, forse per la gestione dello spaccio di stupefacenti, molto fiorente nella zona.