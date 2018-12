in foto: Foto di repertorio

Sparatoria nella notte a Brugherio, provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto riporta questa mattina il quotidiano Il Giorno, una donna di 41 anni sarebbe morta dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco in via Giorgio La Pira 48, fuori dal centro del paese, nei pressi dell'autostrada A4 Torino – Trieste a nord di Milano.

Secondo le prime informazioni, la donna è stata subito soccorsa dal personale medico del 118 a bordo di un'automedica e di un'ambulanza, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ma per il momento nessun altro particolare è stato reso noto in merito alla presunta sparatoria avvenuta nelle ore notturne. Secondo il Giornale di Monza, l'allerta è scattata intorno alla mezzanotte, ma anche sul giornale locale non sono ancora state diffuse altre informazioni.