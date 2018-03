È un 56enne, di professione camionista, l'uomo che nella tarda serata di martedì 27 marzo ha esploso diversi colpi con il suo fucile da caccia regolarmente detenuto, verso due sconosciuti che aveva visto intrufolarsi nel giardino della sua abitazione alla periferia del comune di Casteggio, in provincia di Pavia. Uno dei proiettili ha colpito in pieno petto un ragazzo di 25 anni di nazionalità albanese, tutt'ora ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Pur ferito il giovane pregiudicato si è rialzato provando a fuggire, ma si è accasciato al portone di un vicino bed & breakfast chiedendo aiuto. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, qui è stato operato e tutt'ora si trova piantonato in attesa di poter essere ascoltato dagli inquirenti. Al vaglio anche la posizione del 56enne che ha premuto il grilletto: per il 56enne si potrebbe configurare l'accusa di eccesso di legittima difesa.

L'uomo ha raccontato di aver sentito dei rumori provenire dal giardino e, allarmato, di essere uscito armato, per verificare cosa stesse accadendo. Una volta fuori si è trovato al buio con a pochi metri uno sconosciuto con il viso coperto da un passamontagna, decidendo così di sparare temendo per la sua incolumità.