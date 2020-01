in foto: (Immagine di repertorio)

Momenti di paura a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, per un incendio divampato nel primo pomeriggio di giovedì 30 gennaio. Cinque persone sono rimaste ustionate o intossicate.

Incendio a Sovico: cinque persone ferite, un codice rosso

Da quanto risulta le fiamme sarebbero partite da una palazzina in via Giovanni da Sovico, provocando danni di diversa natura alle cinque persone, tra cui due soccorritori, che si sono trovate a dover fronteggiare il fuoco. Una ragazza di 19 anni e due uomini di 46 e 49 anni sono stati trasportati all'ospedale di Desio per aver inalato fumo; il più grave è un uomo di 50 anni che è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda con ustioni al volto, alle mani, al torace e agli arti inferiori; un uomo 33 anni è stato trasferito al San Gerardo di Monza con ustioni a mani, gambe e volto. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e l'origine dell'incendio

L'incendio è scoppiato attorno alle 13.30 di giovedì 30 gennaio, provocando l'intervento immediato di vigili del fuoco e carabinieri, che hanno dato vita alle operazioni di salvataggio nei confronti delle persone bloccate dalle fiamme nei box della palazzina. Non sono ancora chiare le cause all'origine del rogo, ma non si esclude la pista dell'incendio doloso. Due box sono stati pesantemente danneggiati dalle fiamme, prima che l'intervento dei pompieri riuscisse a domare un incendio che in poco tempo ha raggiunto una dimensione impressionante. Sul posto anche l'eliambulanza del 118, oltre a diverse volanti delle forze dell'ordine e ai mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un'autoscala. Hanno partecipato alle operazioni di soccorso anche i volontari della protezione civile e i vigili urbani. Via Giovanni da Sovico è stata chiusa al traffico fino alle 15.30 circa, orario in cui la palazzina è stata dichiarata in sicurezza.