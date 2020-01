in foto: immagine di repertorio

La buona notizia è che la sua incolumità è stata preservata, la cattiva è che le hanno svaligiato casa facendosi anche beffe di lei. Nella notte tra ieri, martedì 7 gennaio, e oggi, un gruppo di malviventi ha messo a segno un furto in una cascina di Longardore, frazione di Sospiro, paese in provincia di Cremona, mentre la padrona di casa dormiva al piano di sopra. Secondo quanto riportato da "La Provincia", i ladri avrebbero preso gioielli e ricordi di famiglia, facendo un "prelievo" anche dal frigorifero: alla signora sarebbero sparite infatti anche diverse cibarie.

Il bottino "arricchito" di salumi e formaggi

Dopo aver tagliato i fili della recinzione metallica che perimetrano la proprietà della donna, i ladri hanno fatto irruzione della sua abitazione da una finestra laterale, iniziando a frugare nel piano terra della cascina, sottostante alla zona notte. Come riportato dal giornale locale, il gruppo di malviventi avrebbe frugato tra gli effetti personali della signora, guardando nei cassetti e rubando tutto quanto gli capitasse tra le mani. Poi la tappa in cucina, dove sono state svuotate le credenze e parte del frigorifero: sarebbero infatti stati portati via anche diversi salumi e formaggi, prima di spostarsi nella camera da letto della donna facendo ben attenzione a non svegliarla. Guardando tra i mobili della stanza, le hanno sottratto oggetti di valore economico come gioielli e di valore affettivo come ricordi di famiglia, poi i malviventi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda adesso indagano i carabinieri.